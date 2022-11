Usa-Thailandia: Blinken incontra omologo, focus su Apec, Ucraina e Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il vicepremier e ministro degli Esteri thailandese, Don Pramudwinai, a Bangkok. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato, aggiungendo che le parti hanno ribadito l’importanza della partnership strategica tra i due Paesi, impegnandosi a rafforzare la collaborazione nella regione indopacifica. Il capo della diplomazia di Washington ha ringraziato le autorità thailandesi per avere ospitato l’ultimo vertice della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (Apec), in un periodo caratterizzato da “sfide senza precedenti a livello globale”. Particolare attenzione è stata dedicata anche al contrasto al cambiamento climatico, alla guerra in Ucraina e alla situazione in Myanmar. (Was)