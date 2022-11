Cile-Canada: Tpp-11, Boric e Trudeau firmano dichiarazione congiunta su modifica trattato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione rappresenta un punto centrale per il governo di Boric dopo la recente ratifica da parte del parlamento dell'ingresso del Cile nel trattato Trans-Pacifico. Si tratta infatti di un accordo sul quale l'esecutivo progressista al governo in Cile nutre diverse riserve. Secondo quanto ha affermato Boric in una recente intervista il Tpp-11 "include un punto critico che riguarda la risoluzione delle controversie" cui si sta cercando di ovviare attraverso negoziati bilaterali. Il timore è che il Tpp-11 possa rappresentare un'apertura indiscriminata allo sfruttamento delle risorse naturali del Paese. Di fatto, l'esecutivo si è riservato di ratificare il trattato solo al termine delle discussioni bilaterali avviate con i singoli paesi aderenti attraverso il meccanismo delle "side letters". Su questo fronte il capo dello Stato cileno, oltre all'intesa con il Canada, ha affermato di avere ottenuto già "una risposta positiva di Messico e Nuova Zelanda, e di essere in fase avanzata anche con Perù, Australia e Vietnam". (segue) (Abu)