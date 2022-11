Africa: Tajani, se perdiamo di vista continente commettiamo gravissimo errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se perdiamo di vista quello che accade in Africa commediamo un gravissimo errore. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a “Dritto e Rovescio” su Rete4. “Nel 2050 ci saranno 3 miliardi di africani. Dobbiamo cooperare in Africa per fare crescere quel continente”, ha detto il ministro. “Se perdiamo di vista quello che accade in Africa commettiamo un gravissimo errore, poi non riusciremo a fermare (i flussi migratoti), come i romani non riuscirono a fermare le invasioni barbariche”, ha dichiarato.(Res)