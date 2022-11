Usa-Francia: a Parigi la prima riunione del dialogo bilaterale per la cooperazione spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei governi di Stati Uniti e Francia si sono incontrati il 10 novembre scorso a Parigi per la prima riunione del dialogo bilaterale sulla cooperazione spaziale. In una nota diffusa oggi, il dipartimento di Stato Usa ha precisato che all’incontro hanno partecipato i rappresentanti del Consiglio nazionale Usa per lo spazio, del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, del ministero degli Esteri francese e del segretariato generale per la difesa e la sicurezza nazionale di Parigi. Il dialogo bilaterale è stato annunciato a novembre dello scorso anno dalla vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, e dal presidente francese Emmanuel Macron. L’obiettivo è approfondire la cooperazione bilaterale nel campo dello spazio, adottando un approccio istituzionale condiviso. I partecipanti alla riunione hanno condiviso informazioni strategiche sulle rispettive politiche spaziali, ribadendo la necessità di approfondire la collaborazione in una serie di ambiti: dal cambiamento climatico all’elaborazione di norme e buone pratiche condivise, fino ad arrivare alla sicurezza nazionale e all’economia spaziale. (Was)