Italia-Usa: innovazione e investimenti al centro dell’evento “Primo. Innovare”, a Seattle

- Il 16 novembre scorso, a Seattle, città sulla costa occidentale degli Stati Uniti dove hanno il quartier generale colossi come Microsoft, Amazon, Boeing e Starbucks, dieci startup italiane innovative, provenienti da diverse regioni, hanno avuto la possibilità di presentarsi a investitori, fondi di venture capital e leader delle grandi società statunitensi basate nello Stato di Washington. L’evento, riferisce una nota, è stato aperto dal console generale d’Italia a San Francisco, Sergio Strozzi, che ha presentato agli investitori Usa i crescenti ecosistemi innovativi, scientifici e tecnologici italiani, le opportunità che si aprono grazie al Pnrr e il funzionamento del nuovo Centro italiano per l’innovazione e la cultura di San Francisco, Innovit. Dopo l’intervento del console e le presentazioni delle startup, si è tenuto un panel denominato “Costruire ponti e collegare le comunità dell’innovazione”, con interventi di alcuni protagonisti della comunità economica di Seattle: il direttore dei Programmi per startup di Microsoft, Tom Davis; la managing partner di Wxr Fund, Martina Welkhoff; il cofondatore di GeekWire, John Cook; e il general manager di Amazon-Aws, Marcello Majonchi. (Was)