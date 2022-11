© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, giovedì 17 novembre, lungo l'autostrada A91 "Roma - Aeroporto di Fiumicino" verrà chiusa la rampa di svincolo di Via della Magliana in direzione Roma per interventi di pavimentazione. Durante la chiusura, prevista nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, i veicoli potranno utilizzare gli svincoli limitrofi seguendo la segnaletica provvisoria installata in loco. (Com)