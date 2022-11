Roma: Stampete-Zannola (Pd) su Pua, ok a Odg per tavolo di partecipazione realizzazione piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano di utilizzazione degli arenili del mare di Roma approvato oggi presenta molti elementi innovativi rispetto a quello della passata amministrazione. Abbiamo dato il via libera a un ordine del giorno che riprende un atto votato dal Municipio X per promuovere l'istituzione di un Tavolo di partecipazione e confronto periodico con tutti gli attori territoriali coinvolti. Il Tavolo potrà proporre, tra la fase di adozione e quella di approvazione definitiva del Pua, interventi migliorativi dal punto di vista urbanistico, ambientale, sociale e turistico-ricettivo. Inoltre con lo stesso atto è indicata la necessità di procedure più veloci e semplici per l'attuazione delle previsioni finalizzate agli obiettivi di tutela ambientale. Infine, l'odg prevede una consultazione costante, sotto il coordinamento del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e del Municipio X, di tutti i soggetti coinvolti e dei cittadini romani rispetto all'impiego dei fondi europei destinati al rilancio del litorale" dichiarano in una nota i consiglieri dem Antonio Stampete e Giovanni Zannola, rispettivamente presidenti delle commissioni capitoline Lavori Pubblici e Mobilità. (Com)