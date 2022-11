Imprese: Nobis (Fim Cisl) su Wartsila, serve una soluzione industriale concreta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inizio della trattativa Wartsila "sembra non portare discontinuità con l'approccio dei passati governi nella gestione delle vertenze. Promesse di soluzioni eclatanti come il Polo del Freddo con 700 dipendenti (ex Acc e Ex Embraco) Polo dell'Elettronica con a regime 2000 persone nel casertano, Polo della mobilità sostenibile a Napoli con almeno 400 dipendenti ex Whirlpool a Napoli. Tutte ipotesi naufragate". Lo dichiara il segretario nazionale Fim Cisl, Massimiliano Nobis. "Oggi il capogabinetto del ex Mise Federico Eichberg ha annunciato tre possibili acquirenti per la continuità industriale nel sito triestino, peccato che non sia andato oltre: quale attività industriale, quanti occupati, quale coinvolgimento dell'indotto? L'azienda - prosegue Nobis - apre alla ripresa lavorativa ma con poca convinzione e con tempi incerti. Una giornata di confronto poco proficua nel trovare la soluzione a questa difficile vertenza, per la debolezza aziendale e l'assenza di proposte dal ministero. L'incontro è stato aggioranto a data da definire nelle prossime settimane".(Rin)