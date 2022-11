Usa: capogruppo democratico alla Camera Clyburn, nuovo trio guidi leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo (whip) democratico alla Camera dei rappresentanti, Jim Clyburn, ha dichiarato che un nuovo trio, composto da Hakeem Jeffries, Katherine Clark e Pete Aguilar, dovrebbe guidare i Democratici alla Camera. La dichiarazione arriva dopo che la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha reso nota la sua intenzione di non ricandidarsi alla leadership del Partito democratico. “La speaker Pelosi ha lasciato un segno indelebile nel Congresso e nel Paese, e auspico che continui servire (il Paese) e faccia tutto il possibile per assistere la nostra nuova generazione di leader democratici che spero siano Hakeem Jeffries, Katherine Clark e Pete Aguilar”, ha detto Clyburn in una dichiarazione. Il trio, riferisce la “Cnn”, è stato visto seduto accanto a Clyburn e al leader della maggioranza alla Camera Steny Hoyer durante l'annuncio di Pelosi. Anche Hoyer ha annunciato la sua intenzione di non candidarsi alla guida dei Democratici nel prossimo Congresso.(Was)