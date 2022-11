Migranti: Tajani, il porto più sicuro non è per forza sempre quello italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto più sicuro non è per forza sempre quello italiano. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a “Dritto e Rovescio” su Rete4. “Il porto più sicuro non è per forza sempre quello italiano. Magari c’è un porto tunisino, di un altro Paese”, ha detto il ministro. Nell’Unione europea, ha aggiunto, “si sono tutti resi conto che è necessaria l’Europa (nella gestione dei flussi migratori), non questo o quel Paese. Hanno capito tutti che serve un'azione europea, ma dall’avere compreso all’agire c’è da lavorare molto”, ha dichiarato.(Res)