Cile-Giappone: riunione Boric-Kishida al vertice Apec, focus su rafforzamento scambi commerciali

- La situazione internazionale e il rafforzamento degli scambi commerciali tra Cile e Giappone sono stati i principali punti al centro della riunione bilaterale tenuta oggi tra il presidente cileno Gabriel Boric e il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Lo ha reso noto il presidente cileno in un punto stampa successivo al colloquio, svoltosi al margine del vertice del Foro di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in corso a Bangkok, in Thailandia. "Ho incontrato il primo ministro del Giappone con il quale abbiamo parlato della situazione internazionale, in particolare della guerra in Ucraina, della situazione in Asia-Pacifico e della minaccia rappresentata dallo sviluppo nucleare della Corea del Nord, di come il Cile abbia sempre sostenuto il multilateralismo per affrontare questo tipo di minaccia e, inoltre, di come approfondire il nostro rapporto con un Paese con il quale abbiamo un elevato livello di scambi, un accordo di libero scambio di lunga data e che fa anche parte del Trattato Trans Pacifico (Tpp-11)", ha affermato Boric.(Abu)