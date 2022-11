Usa: direttore Fbi, agenzia impegnata in operazioni cibernetiche offensive contro attori statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) è impegnato in “operazioni cibernetiche offensive” nei confronti di attori statali e non statali, nel quadro dello sforzo per contrastare le minacce informatiche provenienti dall’estero. Lo ha detto il direttore del Bureau, Christopher Wray, durante una audizione davanti alla commissione per la sicurezza nazionale del Senato Usa. “Le operazioni offensive rappresentano una componente chiave delle attività per il contrasto alle minacce informatiche provenienti dall’estero”, ha detto, aggiungendo che “andare all’attacco è spesso la miglior difesa”. (Was)