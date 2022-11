Messico: Fmi favorevole a continuità linea di credito flessibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Fmi il Messico chiuderà il 2022 con una crescita del 2,1 per cento e dell'1,2 per cento nell'anno successivo. I dati del "World economic outlook" pubblicati ad ottobre correggono al ribasso di tre decimi di punto la previsione fatta a luglio per l'anno in corso, lasciando invariata quella per il 2023. Il Paese nordamericano, che ha chiuso il 2021 con un incremento del prodotto interno lordo pari al 4,8 per cento, paga per gli analisti del Fondo la maggiore contrazione del principale partner commerciale, gli Usa, oltre che a una diminuzione del potere d'acquisto di famiglie e imprese dovuta alla costante crescita dell'inflazione. Nella previsione di più lungo periodo, al 2027, l'economia messicana dovrebbe crescere a un ritmo dl 2,1 per cento. (segue) (Mec)