Messico: Fmi favorevole a continuità linea di credito flessibile (5)

- La Banca Mondiale ritiene che il Messico possa chiudere il 2022 con una crescita del prodotto interno lordo (pil) pari all'1,8 per cento su anno, un decimo di percentuale in più rispetto al pronostico fatto a giugno. Per il 2023, si legge nel rapporto "Nuovi approcci per colmare il divario fiscale", le previsioni scendono invece dall'1,9 all'1,5 per cento. Una situazione che secondo l'analista capo della Bm nella regione, William Maloney, allontana ogni ipotesi di "recessione", anche se gli alti livelli di inflazione e la situazione delicata negli Stati Uniti suggeriscono la necessità di mantenere prudenza. A livello regionale, America latina e Caraibi dovrebbero chiudere il 2022 con una crescita dell'economia pari al 3 per cento su anno. Un incremento superiore al 2,3 per cento ipotizzato a giugno, legato soprattutto all'aumento dei prezzi delle materie prime. (segue) (Mec)