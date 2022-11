Difesa: Israele, testato con successo sistema Iron Dome su navi Marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una versione del sistema di difesa aerea Iron Dome montata su una nave della Marina militare è stata dichiarata operativa in seguito a un test. Lo hanno annunciato oggi il ministero della Difesa israeliano e la Marina militare in una nota stampa congiunta, secondo cui la versione avanzata di Iron Dome, C-Dome, è stata sottoposta con successo a un test il mese scorso a bordo della corvetta classe Sa’ar 6 Ins Oz, simulando le minacce che il sistema potrebbe affrontare in navigazione. Le corvette classe Sa’ar 6 hanno il compito di proteggere le piattaforme di gas nell’offshore di Israele, oltre che le rotte marittime.(Res)