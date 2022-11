Cile-Canada: Tpp-11, Boric e Trudeau firmano dichiarazione congiunta su modifica trattato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, e il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, hanno firmato oggi una dichiarazione congiunta per promuovere il miglioramento del capitolo dedicato alla soluzione delle controversie del Trattato di partenariato transpacifico, noto come Tpp-11. Lo ha annunciato lo stesso Boric in un punto stampa al termine della riunione con Trudeau tenuta al margine dei lavori del vertice del Foro di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in corso a Bangkok, in Thailandia. "Abbiamo tenuto una riunione bilaterale molto buona con il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, e abbiamo firmato una dichiarazione congiunta per promuovere il miglioramento del capitolo sugli investimenti del Tpp-11 nel quadro dei meccanismi di revisione dello stesso", ha detto Boric. "Entrambi i Paesi hanno lo stesso interesse ad avanzare verso un miglioramento dei meccanismi di controversia in vigore", ha aggiunto. (segue) (Abu)