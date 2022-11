© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora alla scuola, formazione e lavoro Claudia Pratelli partecipa all'evento "Sfide di oggi e prospettive di domani sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza". Palazzo Merulana, via Merulana 121 a Roma (Ore 10:45)- L'assessora alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità Monica Lucarelli partecipa alla conferenza stampa in collaborazione con Coop e Differenza Donna su un'iniziativa contro la violenza di genere. Associazione della Stampa Estera, via dell'Umiltà 83/C (Ore 12)- L'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia interviene al convegno "Rigenerazione e bioeconomia per tutelare il paesaggio e salvaguardare il suolo agricolo di Roma". Aula del Chiostro - Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università La Sapienza, via Eudossiana 18 (Ore 15) (segue) (Rer)