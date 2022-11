Lombardia 2023: Majorino (Pd), da domani incontri per proposta forte per battere la destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le forze del centrosinistra lombardo mi hanno chiesto di essere il candidato della coalizione alla Presidenza di Regione Lombardia. Sono onorato ed emozionato. A partire dalla giornata di domani le incontrerò per costruire insieme, e secondo le modalità condivise, la proposta più forte possibile per cambiare pagina in Regione. Possiamo battere la destra di Attilio Fontana e sono convinto che ce la metteremo tutta". Lo scrive sul suo profilo Facebook l'europarlamentare del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino. (Rem)