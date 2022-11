Viabilità: Cecchetti (Lega), avanti con la Milano Sud-Lodi, grazie a Salvini opera sbloccata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avanti con la Milano Sud-Lodi. Grazie alla determinazione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, via libera alla norma sblocca-lavori. Un risultato rapido e concreto per quest'opera fondamentale per il territorio lombardo. Un'ottima notizia per lavoratori e studenti pendolari e per lo sviluppo infrastrutturale della nostra Regione". Lo dichiara il deputato e coordinatore regionale Lega Lombardia, Fabrizio Cecchetti, in una nota a nome di tutti i parlamentari lombardi del partito. (Com)