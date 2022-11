Difesa: Israele, colloquio telefonico tra il ministro Gantz e il segretario Usa Austin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa di Israele, Benny Gantz, ha parlato questa sera con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ringraziandolo per il suo impegno ad approfondire la cooperazione bilaterale e per la comunicazione in corso tra le parti negli ultimi due anni. Durante la loro discussione, si legge in una nota stampa dell'ufficio di Gantz, il ministro ha sottolineato importanti risultati nella cooperazione in materia di difesa sotto l'egida del Centcom, l'impareggiabile sostegno che Israele ha ricevuto nel potenziamento delle forze e l'architettura regionale che si sta costruendo con i partner nell'area. Il ministro Gantz ha anche sottolineato che l'Iran, in particolare negli ultimi tempi, ha dimostrato di rappresentare una minaccia strategica globale e regionale e ha aggiunto che il rafforzamento della nostra cooperazione di fronte a tale sfida è più critico che mai. Il ministro Gantz ha espresso al segretario Austin il suo apprezzamento per i loro legami personali e l'amicizia, definendolo un vero amico dello Stato di Israele. Ha inoltre ringraziato il segretario Austin per il suo contributo personale nonché per l'impegno dell'amministrazione statunitense per la sicurezza dello Stato di Israele e per il legame tra i Paesi, un legame basato prima di tutto su valori condivisi oltre che su interessi comuni. (Res)