© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 20 civili sono morti a causa di un vasto incendio scoppiato in un edificio residenziale nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", secondo cui i feriti sono stati portati nell'ospedale di Beit Lahiya. Tra le vittime vi sarebbero anche dei bambini. Al momento non si conoscono le cause delle fiamme. (Res)