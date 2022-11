Città metropolitana Roma: quello che della storia non sapevamo nella mostra "sguardi di memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra è frutto di un progetto nato in risposta alle scritte antisemite sui muri esterni dell'istituto di istruzione superiore "Largo Brodolini" di Pomezia. Scritte che alludevano alla manifestazione dedicata alla Memoria della Shoah svolta nel febbraio del 2020. "Il progetto - si legge in una nota della Città Metropolitana di Roma Capitale - rivolto principalmente alle scuole del territorio, ma in rete con altri docenti che insegnano in altre regioni, è diventato di più ampio respiro nazionale; gli alunni si confronteranno con questi 'Sguardi di MeMoria' che sono delle sentinelle che continueranno ad interrogare generazioni di studenti". Una mostra itinerante dove ad ogni tappa si aggiungono volti agli "Sguardi di MeMoria" in linea con quello che si intende per lavorare facendo rete, per educare alla cittadinanza attiva e coinvolgere il territorio, mettendo in campo nuove forme di didattica. (segue) (Com)