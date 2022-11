Città metropolitana Roma: quello che della storia non sapevamo nella mostra "sguardi di memoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mostra è un cammino nella storia. I volti che raccontano un passato atroce e di sofferenza, ma anche di speranza e di coraggio, come gli altri protagonisti raffigurati dal maestro Georges de Canino, sopravvissuti, attivisti dei diritti civili, i protagonisti della Resistenza e icone di libertà e democrazia. Le Istituzioni debbono continuare a raccontare, per questo abbiamo coinvolto, il territorio, le scuole e insegnanti in un percorso di seminari e dibattiti che proseguiranno fino a Gennaio prossimo, per una didattica nuova, che educhi gli studenti alla cittadinanza attiva. L'iniziativa, sostenuta dal Sindaco metropolitano, Roberto Gualtieri, ha avuto come partner la Comunità Ebraica Romana e il "Progetto MeMoria" della Pro.ssa Deborah D'Auria che con noi ha condiviso questo percorso, che ci guiderà in una retrospettiva che vuole raccontare, attraverso queste opere, gli orrori del nazifascismo, della guerra e della Shoah". Lo dichiara nella nota Tiziana Biolghini, Consgiliera Delegata Pari Opportunità, Politiche Sociali, Cultura e Partecipazione della Città metropolitana di Roma. (Com)