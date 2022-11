Farnesina: conclusa la prima edizione delle Giornate della formazione italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi, con un evento alla Farnesina, la prima edizione delle Giornate della formazione italiana nel mondo. L'iniziativa del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha celebrato il sistema della formazione italiana nel mondo, rete internazionale di istituzioni educative che promuove la lingua e la cultura italiana all'estero, riferisce una nota della Farnesina. Principale obiettivo delle Giornate è stato quello di dare un nuovo impulso a questa rete, presente nel mondo con 50 scuole italiane (tra statali, paritarie e non paritarie), 92 sezioni italiane in scuole straniere, internazionali ed europee, 130 lettorati in università straniere e oltre 10.000 corsi di lingua e cultura italiana. Le Giornate hanno offerto un'opportunità di riflessione condivisa sul modello educativo italiano quale strumento fondamentale di diplomazia culturale e di soft power per diffondere all'estero la conoscenza del patrimonio del nostro Paese, promuovere la sua lingua, la sua cultura e i suoi valori. Studenti, insegnanti, dirigenti scolastici e lettori si sono riuniti, insieme a esperti di settore e rappresentanti del ministero dell'Istruzione e del Merito, intorno a quattro tavoli tecnici per confrontarsi su temi strategici, sfide e opportunità del modello educativo italiano. I risultati dei tavoli, presentati dagli attori del sistema della formazione italiana nel mondo insieme agli esperti coinvolti, convergono in un documento di visione, incentrato sull'innovazione nella didattica e sul rafforzamento della rete di collaborazioni tra le componenti del sistema. Alla presenza del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sono stati poi presentati il logo e il video ufficiali del sistema della formazione italiana nel mondo. (Res)