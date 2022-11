Giustizia: Perego (FI) su Ruby ter, assoluzione Berlusconi messaggio chiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assoluzione del presidente Berlusconi perché il fatto non sussiste è un messaggio chiaro di quanto siano state accuse infondate, pretestuose e di quanto sia lenta e macchinosa l'azione giudiziaria del Paese. Purtroppo la lunga attesa e sofferenza causate al presidente Berlusconi non saranno mai risarcite". Lo ha evidenziato in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato alla Difesa. (Rin)