Edilizia: Cattaneo (FI), su Superbonus serve fase di transizione per venire incontro a imprese e famiglie

- Forza Italia "è stata critica rispetto al modo di agire sul superbonus, viste le continue modifiche fatte a singhiozzo, non era il caso di anticipare al 25 novembre, creando problemi seri alle imprese, alle famiglie, ai condomini che hanno già avviato le procedure. Domani, saremo a palazzo Chigi, alle 18, con una riunione dei capigruppo che certamente sarà focalizzata sulla legge di stabilità, però ci sarà anche un confronto su questo". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Skytg24 Economia. "Noi intendiamo agire in maniera costruttiva, vogliamo spiegare quello che raccogliamo nel paese reale, ovvero la grandissima preoccupazione da parte delle imprese e delle famiglie. C'è il tema gigantesco, ancora irrisolto della cessione del credito che è bloccata e noi di Forza Italia vogliamo si lavori sullo sblocco della cessione dei crediti, altrimenti le aziende muoiono. Benissimo uscire dal 110 per cento, ma si organizzi una fase di transizione che non crei ulteriori problemi a famiglie e imprese e si governi la situazione con buonsenso", ha concluso. (Rin)