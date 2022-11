Asia centrale: Borrell, grandi ambizioni, Ue è primo partner commerciale della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Union europea è il primo partner commerciale in Asia centrale. A dirlo Josep Borrell, l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, che tramite un messaggio Twitter ha descritto l'impegno profuso dall'Unione europea nella regione, confermato anche nel corso della riunione ministeriale Ue-Asia centrale. "La riunione ministeriale annuale ha confermato il nostro forte impegno a lavorare insieme. Abbiamo grandi ambizioni e l'interesse di riempirle di contenuti concreti, a vantaggio di legami più forti tra le nostre regioni e per il bene dei nostri popoli", ha scritto Borrell. "Oltre il 40 per cento degli investimenti in Asia centrale proviene dall'Ue. Siamo anche il primo partner commerciale della regione, superando sia la Cina che la Russia. Una chiara dimostrazione del fatto che l'Ue è un partner prezioso e affidabile", ha aggiunto. "Abbiamo concordato di esplorare ulteriormente questo potenziale", conclude Borrell nel tweet. (Beb)