Messico: Fmi favorevole a continuità linea di credito flessibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha espresso un parere positivo in merito alla continuità del programma di finanziamento Fcl (Flexible credit line) da 50 miliardi di dollari a favore del Messico. È quanto si legge in un comunicato pubblicato oggi al termine della revisione dello staff tecnico. Le autorità messicane, recita la nota, hanno dichiarato la loro intenzione di trattare l'accordo siglato nel 2019 come "precauzionale". Il vicedirettore generale e presidente ad interim del Comitato esecutivo dell'Fmi, Antoinette Sayeh, ha affermato a riguardo che "la linea di credito flessibile continuerà a svolgere un ruolo importante nel sostenere la strategia macroeconomica delle autorità fornendo un'assicurazione contro i rischi del contesto globale per la ripresa e rafforzando la fiducia del mercato". A causa dell'accresciuto rischio esterno, si riferisce, le autorità messicane "hanno deciso di mantenere gli attuali livelli di accesso al credito, ma hanno comunque ribadito l'impegno a perseguire un percorso di uscita graduale condizionato all'evoluzione dei rischi esterni". (segue) (Mec)