Thailandia-Arabia Saudita: l'erede al trono Mohammed bin Salman arriva a Bangkok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è arrivato a Bangkok in visita ufficiale. Lo riferisce l'agenzia di stampa del regno "Spa". L'erede al trono saudita è giunto in Thailandia dopo aver concluso la visita ufficiale in Corea del Sud. Il palazzo presidenziale della Corea del Sud ha riferito che il presidente Yun Sok Yul ha espresso al principe ereditario saudita l'auspicio che i due Paesi espandano la cooperazione nei settori delle infrastrutture, delle industrie della difesa e di altri settori, e ha descritto il regno come un importante partner per il suo Paese nell'economia e nella sicurezza energetica. (Res)