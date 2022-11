Cile-Canada: Tpp-11, Boric e Trudeau firmano dichiarazione congiunta su modifica trattato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore da dicembre del 2018, l'accordo transpacifico mira a eliminare o ridurre le barriere tariffarie degli 11 paesi membri (oltre al Cile anche Australia, Brunei, Canada, Malesia, Messico, Giappone, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam) e copre un mercato di quasi 500 milioni di persone, che rappresentano il 13 per cento del pil mondiale. L'esecutivo, per scongiurare tuttavia il pericolo di esporsi a un accordo che potrebbe andare contro il suo obiettivo di preservare le risorse naturali del Paese, mira adesso a ottenere una serie di intese bilaterali con i singoli paesi firmatari attraverso il meccanismo delle "side letters". "La nostra posizione è di continuare a lavorare con le lettere a margine con i paesi assegnati prima della promulgazione del trattato", ha affermato la ministra degli Esteri, Antonia Urrejola dopo la votazione. (segue) (Abu)