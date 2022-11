© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO– L'Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero, Massimiliano Valeriani partecipa all'inaugurazione del cantiere con il Superbonus nel complesso Ater del Quadraro. Partecipa il direttore generale di Ater Roma, Luca Manuelli. L'evento si svolge presso il complesso Ater del Quadraro, Viale Palmiro Togliatti, 108, Roma (Ore 14).VARIE- In occasione della "Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada" che ricorre il 20 novembre, la Polizia di Stato presenta il nuovo pullman azzurro assegnato alla Polizia Stradale, ovvero un'aula multimediale itinerante per la promozione della cultura della guida sicura. Piazza Guglielmo Marconi a Roma (Ore 9:30).- Conferenza stampa su tema monopattini e sharing mobility organizzata da Dott e Consumerismo no profit. Sala conferenze Prestige, via Plebisito 102 a Roma (Ore 11:30). (Rer)