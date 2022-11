Lombardia 2023: Gelmini, Moratti è quello che occorre alla Lombardia, dialogo costante con società civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Letizia Moratti è quel che occorre alla Lombardia di domani. Competenza, credibilità, visione. Moratti, con l’appoggio del Terzo Polo, saprà coinvolgere anche questa volta, come ha sempre fatto in passato, il tessuto sano della società lombarda: cittadini, imprese, Terzo settore, mondo del volontariato. Un dialogo costante con la società civile che va oltre le appartenenze e che per una Regione come la Lombardia, motore della crescita del Paese, non può che essere una preziosa risorsa”. Lo dichiara in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione. (Com)