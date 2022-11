Sanità: Schillaci incontra rappresentanza medici Pronto soccorso, sono cruciali per Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo incontrato medici in rappresentanza degli operatori del Pronto soccorso per stabilire un contatto e avere una programmazione idonea per cercare di risolvere rapidamente i tanti problemi che affliggono questi lavoratori ai quali teniamo molto, perché sono cruciali per il Servizio sanitario nazionale". Lo afferma il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha incontrato oggi delegazioni dei medici e degli infermieri dell'emergenza-urgenza. (Rin)