© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore allo Sviluppo economico e politiche del lavoro Alessia Cappello partecipa alla festa di inaugurazione del Mercato comunale coperto Chiarelli.Via Chiarelli, 10 (ore 10)L’assessora all’ambiente e verde Elena Grandi con gli assessori del Municipio 1 Francesca Ulivi (sport) e Lorenzo Pacini (verde e arredo urbano) e i rappresentanti di Pfizer inaugurano la nuova area fitness e benessere a disposizione dei fruitori del parco.Giardini Indro Montanelli, alle spalle del Museo di Storia Naturale (ore 11)L’assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione alla stampa della mostra "Maria Mulas: Milano, ritratti di fine '900", in programma nelle sale di Palazzo Reale fino all'8 gennaio 2023.Palazzo Reale, sala conferenze, piazza Duomo, 14 (ore 12:30),REGIONEL'assessore all’ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, partecipa al Forum sulle comunità energetiche in programma organizzato da CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) Pavia, in collaborazione con la Provincia di Pavia.Sala dell'Annunciata, Piazza Petrarca, 3 Pavia (ore 9:30)Incontro “Se racconti, distruggi il bullismo. E questo è il bello” organizzato dal Consiglio regionale e dal Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Lombardia Riccardo Bettiga, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ai lavori partecipano, oltre al Garante Riccardo Bettiga, anche Elena Lucchini, l’assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità; Marianna Sala, Presidente del Corecom Lombardia; Marco Domizi, vice Questore di Milano; Andrea Donati, divulgatore ed esperto di educazione digitale; Stefano Molla, Preside della scuola Andrea Mandelli di Milano. Sono presenti anche gli studenti della stessa scuola Mandelli.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 10:30)L’assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini, su delega del presidente Attilio Fontana, partecipa all'inaugurazione dell'edizione 2022 di “Milano Autoclassica”, il salone dell'auto classica e sportiva che si svolge presso la Fiera di Milano-Rho.Fiera Milano Rho-Pero, ingresso padiglione 7 (ore 11)Il presidente Attilio Fontana e gli assessori Massimo Sertori (enti locali, piccoli Comuni e montagna), Claudia Maria Terzi (infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile) e Lara Magoni (turismo, marketing territoriale e moda) partecipano in Valle Seriana e Valle di Scalve (Bg) a una serie di incontri programmati nell'ambito delle visite per il progetto “Aree Interne”.Punto stampa, via Dante Alighieri, 1 Clusone/Bg (ore 13:15)L'assessore regionale allo Sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini, partecipa a "In farmacia per i bambini". L'iniziativa nazionale, realizzata dalla Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus, è finalizzata a raccogliere, nelle farmacie aderenti, farmaci e prodotti baby-care per i minori in povertà sanitaria e per sensibilizzare i cittadini ai diritti dei bambini.Farmacia Rombon, via Rombon, 29 (ore 15:30)VARIECorteo degli studenti "No Meloni day".Largo Cairoli (9:30)Open day di Nutrimente in Terapia: un centro per rendere accessibili a tutti le cure contro i disturbi alimentariVia Vincenzo Monti, 52 (ore 10)Presentazione della relazione conclusiva relativa al dibattito pubblico sullo stadio San Siro. Conclusi gli appuntamenti previsti dal dibattito, il Coordinatore Andrea Pillon presenta la relazione conclusivaPalazzo Marino, Sala Brigida, Piazza Scala, 2 (ore 12)Conferenza stampa in vista della giornata conclusiva del “Premio Costruiamo il Futuro in Brianza”, prevista per il mese di dicembre. Interviene Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro.U-Power Stadium, Sala stampa, via Tognini, 4 Monza (ore 15)Apertura del Festival dei territori industriali Bergamo Città Impresa Organizzato da: Festival Città Impresa. Il punto sulla crisi energia e inflazione: nuove sfide per le imprese italiane". Rapporto di Gregorio De Felice (chief economist Intesa Sanpaolo). Ne discutono: Roberto Benaglia (segretario generale Fim Cisl), Carlo Mazzoleni (presidente Camera di Commercio di Bergamo), Giovanna Ricuperati (presidente Confindustria Bergamo). Modera Lello Naso, caporedattore Il Sole 24 Ore. "Climate change: cosa è successo di nuovo alla COP 27". Con Federico Freni (sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze), Renato Mazzoncini (amministratore delegato e direttore generale A2A), Ermete Realacci (presidente Fondazione Symbola). Modera Raffaella Polato, inviata speciale Corriere della Sera.Camera di Commercio di Bergamo, Sala Mosaico, Largo Belotti, 16 (ore 10:30)Nell’ambito di Bookcity Milano 2022 presentazione del volume “La sfida della ricostruzione fra crisi della globalizzazione, capitale sociale e sviluppo dei territori”. Intervengono: Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano; Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano; Giandomenico Piluso dell’Università di Torino e curatore del libro.Biblioteca Ambrosiana, Piazza Pio XI, 2 (ore 18)Nell’ambito di bookcity "Gli amori di Manzoni - Chi era davvero l'autore dei Promessi Sposi?" Con Marina Marazza, Elisabetta Spinelli, Corrado TedeschiPalazzo Bovara, sala Colonne, corso Venezia, 51 (ore 18:30)Incontro "Gli angeli neri dell'evoluzione" in cui viene affrontato il tema della pandemia attraverso gli occhi del divulgatore scientifico David Quammen in dialogo con il filosofo Telmo Pievani. Introduce Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano.Palazzo Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 21) (Rem)