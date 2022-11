Ue: Borrell, sentenza su volo MH17 primo passo verso strada di responsabilità e verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il verdetto di oggi, riguardo all'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines "è un primo passo importante sulla strada della verità e della responsabilità". È quanto si legge in una dichiarazione dell'alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, rilasciata dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Nel testo, si ricorda che "più di otto anni fa, l'Unione europea ha deplorato la perdita di così tante vite innocenti e ha espresso il proprio sconcerto", chiedendo ripetutamente "un rapido chiarimento delle circostanze e un'indagine internazionale per fare piena luce su questa tragedia". Borrell, nella dichiarazione, ricorda che "l'indagine penale sul coinvolgimento di altre persone è ancora in corso, così come i procedimenti contro lo Stato russo presso la Corte europea per i diritti umani e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile". L'Ue ribadisce quindi l'invito alla Russia ad "assumersi le proprie responsabilità in questa tragedia e a cooperare pienamente con le indagini in corso", conclude l'Alto rappresentante Ue nella dichiarazione. (Beb)