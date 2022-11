Migranti: Piantedosi, con Francia non c’è necessità di mediazione, non abbiamo posizione critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del G7 dei ministri dell’Interno a Eberbach, in Germania, non sono emersi punti di divergenza tra Roma e Berlino, ma anzi di convergenza, così come con la commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson. E’ la valutazione fatta dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine della giornata. Ci sono “punti di convergenza sul fatto di governare meglio i processi migratori attraverso il rafforzamento dei canali di ingresso legali ma allo stesso tempo rafforzando il meccanismo di contrasto all’immigrazione irregolare”, ha dichiarato il ministro. Piantedosi ha anche escluso la necessità di una mediazione sui migranti con Parigi poiché Roma non ha “una posizione critica”. (segue) (Geb)