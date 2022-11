Migranti: Piantedosi, con Francia non c’è necessità di mediazione, non abbiamo posizione critica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di lavori ha offerto al ministro anche l'opportunità per una serie di appuntamenti bilaterali a margine. Piantedosi ha incontrato l’omologa tedesca e padrona di casa, Nancy Faeser; il segretario generale dell’Interpol, Jurgen Stock; la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson; e l’omologa britannica, Suella Braverman. Sebbene diversi partecipanti ai lavori, a cominciare dalla segretaria di Stato francese Sonia Backes - che faceva le veci del ministro Gerald Darmanin - abbiano dichiarato che la crisi fra Roma e Parigi in merito alla gestione dei flussi migratori non sarebbe stata tema di dibattito durante la riunione, è plausibile che invece il tema abbia trovato spazio proprio nei colloqui bilaterali. D’altronde, negli ultimi giorni non sono mancati i dissidi sulla questione anche con la Germania, frizioni che tuttavia sembrano essere venute meno durante il bilaterale fra Piantedosi e Faeser che, stando a quanto reso noto, si è svolto in “un'atmosfera di partenariato”. Secondo fonti di una delegazione presente a Eberbach, Piantedosi ha più volte sottolineato durante il colloquio come l'Italia non intenda andare da sola nella gestione della questione migratoria, ma voglia agire nel quadro dell'Ue con gli altri Stati membri. (segue) (Geb)