Migranti: Piantedosi, con Francia non c’è necessità di mediazione, non abbiamo posizione critica (3)

- I ministri dell'Interno di Italia e Germania hanno poi concordato che i rimpatri dei migranti illegali devono divenire più efficaci. Al riguardo, il titolare del Viminale ha comunicato che l'Italia punta a una più stretta collaborazione con i Paesi dell'Africa settentrionale e intende presentare proposte a tal fine. Secondo quanto appreso, la questione della responsabilità degli Stati di bandiera per le navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i profughi nel Mar Mediterraneo non è stata affrontata durante il colloquio tra i ministri dell'Interno di Germania e Italia. Nella gestione dei migranti, Faeser ha comunicato che il governo federale intende attenersi al meccanismo europeo di solidarietà, uno strumento che Piantedosi non ha messo in discussione. Peraltro, il ministro ha ribadito la questione del rafforzamento della cooperazione con l’Africa anche nel bilaterale con la commissaria Ue Johansson, che si è incentrato inoltre sulla necessità di potenziare i canali di ingresso regolare dei flussi migratori e di intensificare i rimpatri. “Abbiamo avuto lunghe e buone discussioni. Sono stati identificati i settori in cui dobbiamo rafforzare la cooperazione, ad esempio nella lotta contro le campagne di disinformazione, abbiamo bisogno di uno scambio di informazioni più rapido. È stato un buon primo giorno. Continuerà domani”, ha commentato la giornata la ministra tedesca Faeser. (Geb)