Repubblica Ceca: migliaia di persone manifestano a Praga in sostegno a democrazia e Ucraina

- Alcune migliaia di persone sono scese a manifestare in piazza a Praga in una marcia silenziosa per la democrazia e a sostegno dell’Ucraina. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Ctk”. Secondo gli organizzatori della marcia, i partecipanti sono stati tra 5 e 10 mila. I manifestanti hanno esibito bandiere ceche e ucraine e scandito lo slogan “ricordare non è abbastanza”. Il corteo è avvenuto con il sostegno dell’associazione “Un milione di momenti per la democrazia” nello stesso giorno in cui il Paese commemora il 33mo anniversario della Rivoluzione di velluto. Oggi, in una dimostrazione separata, sono scese in piazza anche persone che hanno protestato contro il governo e la televisione pubblica. A loro avviso, l’esecutivo spinge la Repubblica Ceca verso la guerra. Inoltre, dal loro punto di vista, la Nato e l’Unione europea sono da identificare con i grandi mali del tempo presente. L’emittente “Ceska televize” sarebbe invece rea di non essere imparziale, innanzitutto perché durante la pandemia di coronavirus ha posto troppa enfasi sulle informazioni sui vaccini, e in secondo luogo perché durante la guerra in Ucraina non dà adeguato spazio alle opinioni filorusse. Questa seconda manifestazione è soltanto l’ultima di una serie di iniziative antigovernative svoltesi negli ultimi mesi. L’ultima manifestazione, il 28 ottobre, aveva portato a scendere in strada alcune decine di migliaia di persone, ma comunque meno di quelle della manifestazione di un mese prima. (Vap)