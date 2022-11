Roma: scia di sangue a Prati, tre prostitute uccise, si teme per un serial killer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone, nel giro di poche ore e a poche centinaia di distanza, sono morte nei pressi di piazzale Clodio, in zona Prati, a Roma, forse tutte uccise dalla stessa mano. Le prime due vittime, due donne di origine cinese, rinvenute intorno alle 10:40 in uno stabile di via Riboty. A circa 600 metri di distanza, in via Durazzo, intorno alle ore 13, la terza vittima: una donna di origini colombiane, fanno sapere fonti questura, e non una trans brasiliana. Tutte e tre sono state uccise a coltellate. Altro elemento in comune è la professione delle tre donne: a quanto risulta, si tratta di tre prostitute. La squadra mobile della polizia di stato sta indagando per capire chi sia l'autore, o gli autori, di questi omicidi e si cerca di capire se siano collegati. Nel caso in cui lo fossero non sarebbe da escludere l'opera di un serial killer. (segue) (Rer)