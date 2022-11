Roma: scia di sangue a Prati, tre prostitute uccise, si teme per un serial killer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Riboty l'allarme è arrivato a metà mattinata, quando il portiere del palazzo al civico 28, ha trovato il corpo insanguinato di una delle due donne, di 45 anni, riverso a terra, sul pianerottolo. Il portiere conosceva entrambe le donne, ma non ha saputo indicarne il nome. Seguendo le tracce si è arrivati a un appartamento, all'interno del quale è stato trovato il corpo della seconda vittima. Una possibile dinamica, ancora da accertare, è che la 45enne abbia tentato una disperata fuga, senza riuscirci a causa dei fendenti ricevuti. Alle 13, invece, è arrivata la chiamata alla polizia per il cadavere rinvenuto della donna al civico 38 di via Durazzo. La donna è stata trovata con una ferita al petto. (segue) (Rer)