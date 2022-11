Roma: scia di sangue a Prati, tre prostitute uccise, si teme per un serial killer (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambe le aree circostanti gli stabili sono stati transennate con del nastro e bloccate dalla polizia. In via Riboty, la polizia scientifica ha effettuato i rilevamenti di rito. Poco dopo le ore 17 è stata portata via la prima salma. Poco prima delle 18, invece, il furgone della polizia mortuaria è ripartito. Per tutto il pomeriggio una folla di curiosi si è riunita incuriosita e preoccupata. Alcuni si chiedevano cosa fosse accaduto, altri commentavano e facevano congetture basandole sulle poche informazioni. Un residente del palazzo a fianco, inoltre, ha affermato di aver sentito, nei giorni scorsi, un urlo di una donna. "Io sto al palazzo qui a fianco - ha raccontato l'uomo - e martedì o mercoledì mattina, non ricordo bene, ho sentito un urlo anomalo, come di un litigio, di una donna, e straniera. Lì per lì non ho dato peso. L'urlo veniva da una zona bassa del palazzo. Io non conosco le signore - ha precisato il residente - e delle attività dentro quel palazzo non sapevo nulla. Stanotte non ho sentito nulla, neanche questa mattina". La zona "è tranquillissima abbiamo di fronte la procura della Repubblica di Roma, ma le cose accadono", ha raccontato una condomina di un palazzo poco distante. "Io questa mattina ero qui a casa – ha aggiunto - ma non ho sentito nulla. Delle colleghe che hanno lo studio lì mi hanno detto che una signora, mentre scendeva le scale, ha trovato la prima donna morta, poi da lì è stata data l'allerta e, successivamente, è arrivata la polizia". (segue) (Rer)