Roma: scia di sangue a Prati, tre prostitute uccise, si teme per un serial killer (4)

- "Sono passato alle 10 e mezza 11 meno un quarto, stavo portando a spasso il cane. Credo siano state accoltellate perché se avessero sparato si sarebbe sentito", dice un signore. "Io conosco la zona, è zona di lavoratrici della notte (escort, ndr). Noi qui apriamo alle 9 e mezza, intorno alle 11 meno venti era tutto bloccato. Qua i cinesi lavorano fino a un certo orario, intorno alle nove di sera. Poi tornano a casa, che però sta da un'altra parte", racconta un commesso della pizzeria di fronte al palazzo. "La zona è tranquillissima, non si è mai vista una cosa del genere", racconta un passante che si è fermato a guardare. "Io mi sto trasferendo adesso nel portone vicino, ma ho sempre abitato qui in zona", aggiunge. "Un quartiere della Roma bene, sono cinque anni che lavoro a piazzale Clodio e non ho mai sentito di una cosa così. È un quartiere dove si lavora, di giorno c'è un gran via vai per il tribunale e gli studi di avvocati", racconta una ragazza. Alle 19 circa, anche gli agenti della questura rimuovono i nastri da davanti i due palazzi. (Rer)