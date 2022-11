Lazio 2023: D'Amato, avviati incontri con forze di coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho avviato gli incontri con le forze della coalizione di centrosinistra come richiesto dal tavolo riunito ieri. Il clima è molto costruttivo ed il confronto è stato positivo. Si è discusso di punti politici e programmatici e della necessità di proseguire in tempi rapidi il lavoro finalizzato, anche e soprattutto, ad un auspicabile allargamento del perimetro della coalizione. Domani proseguiranno gli ulteriori incontri". Lo dichiara in una nota Alessio D'Amato. (Com)