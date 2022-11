Roma: Bonessio (Ev), il nuovo Pua per superare lo scandalo del lungomuro di Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione oggi in Aula dell'adozione preliminare del Piano di Utilizzazione dell'Arenile di Roma (Pua) rappresenta un passo in avanti importante verso il processo di riqualificazione del litorale romano. Auspico che la delibera che contiene il nuovo PUA di Ostia presentata dall'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia sia lo strumento per superare finalmente lo scandalo di quello che per tutti è oramai il 'lungomuro' anziché il lungomare di Ostia. Come Verdi siamo da sempre impegnati nel chiederne l'abbattimento, per ottenere la libera fruizione dell'arenile e contestualmente della visuale diretta verso il 'Mare Nostrum'. Da oggi inizia un nuovo percorso, frutto di un progetto innovativo e sostenibile, che mi auguro sia partecipato e preveda il confronto con i principali stakeholders. Continueremo a vigilare affinché non sia mai più precluso ai romani e alle romane il libero accesso al mare come invece è accaduto per troppo tempo. La spiaggia è un bene comune che va tutelato, difeso e manutenuto perché rappresenta un valore aggiunto inestimabile per la città di Roma e per i suoi cittadini". Così in una nota il consigliere capitolino di Europa verde ecologista, Nando Bonessio. (Com)