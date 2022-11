Usa: leader maggioranza alla Camera Hoyer annuncia che non si candiderà a leadership Democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti del Congresso federale Usa, Steny Hoyer, ha annunciato che non si candiderà alla guida dei Democratici nel prossimo Congresso. L’annuncio è arrivato dopo che la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha reso nota la sua intenzione di non ricandidarsi alla leadership del Partito democratico. "Credo che sia tempo per me di continuare il mio servizio in un ruolo diverso. Pertanto, ho deciso di non candidarmi alla leadership nel 118mo Congresso”, ha scritto Hoyer in una lettera ai Democratici. "Sono stato onorato di servire al fianco di Nancy Pelosi, il cui mandato come portavoce è stato sia storico che straordinariamente produttivo", ha aggiunto. (Was)