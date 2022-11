Giustizia: Craxi (FI) su Ruby ter, calvario giudiziario che non avrebbe mai dovuto cominciare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’assoluzione decisa oggi dal Tribunale di Roma è una notizia che conforta, un tassello funzionale a ricostruire un quadro di verità. Una macchina del fango che non ha mai smesso di essere in funzione, ha pesato, e non poco, sulla vita politica e democratica del Paese, ha cambiato il corso della storia, destabilizzato una parte politica, un partito, il suo leader, la sua famiglia". Lo ha sottolineato Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama. "Oggi si conclude, speriamo definitivamente, uno dei tanti calvari giudiziari che non avrebbe mai dovuto vedere l’inizio, e da cui nessuno esce vincitore: né Silvio Berlusconi, che nessuno potrà mai risarcire, né tantomeno il Paese”, ha evidenziato.(Rin)