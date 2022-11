Germania: le imprese accolgono con favore la strategia del governo per la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese tedesche accolgono con favore la strategia del governo federale per la Cina, la cui prima bozza è stata pubblicata dal settimanale “Der Spiegel”. Il documento “arriva al momento giusto”, ha dichiarato Volker Treier dell'Associazione delle Camere dell'industria e del commercio tedesche (Dihk). Treier ha aggiunto che le numerose aziende della Germania attive all'estero necessitano di “sicurezza progettuale e linee guida per il loro futuro impegno in Cina”. Allo stesso tempo, Treier ha sottolineato che, per molte imprese, non è un'opzione fare a meno della Cina. Pertanto, è “importante” che la strategia del governo federale per questo Paese “enfatizzi l'obiettivo di mantenere stretti legami economici tra Germania e Cina e la continuazione delle relazioni commerciali”. Al riguardo, la direttrice generale per l'Asia del ministero degli Esteri tedesco, Petra Sigmund, ha chiarito che l'obiettivo non è un completo distacco della Germania dai commerci con la Cina. Come sottolineato dalla diplomatica durante un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”, il messaggio è “conservare la Cina come partner commerciale e mercato di vendita e diversificare allo stesso tempo”. Sigmund ha riassunto questa nuova politica on l'espressione “Cina più X”. Una posizione analoga è stata espressa da Johannes Vogel, deputato del Partito liberaldemocratico (Fdp) al Bundestag. Secondo Vogel, “non vi è niente da dire contro la cooperazione economica” tra Germania e Cina in settori “non legati alla sicurezza” Tuttavia, la Germania deve “definire dove la Cina può essere dentro e dove no”. A tal fine, deve essere effettuato “uno stress test completo” sul Paese. Per Vogel, “dobbiamo controllare attentamente dove vi è già troppa dipendenza dalla Cina” come mercato sia di approvvigionamento sia di vendita. Secondo il deputato della Fdp, infine, si deve definire quale sia l'infrastruttura rilevante per la sicurezza in cui la Germania non vuole che il Partito comunista cinese o le imprese che controlla esercitino influenza. (Geb)