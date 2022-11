Ambiente: Brasile, Lula propone vertice dei Paesi dell'Amazzonia nel 2023 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tesi da sempre confutata da Bolsonaro e respinta in toto dal ministro dell’Ambiente, Joaquim Leite, presente al vertice. Il Brasile, ha detto il ministro in un’intervista alla “Cnn”, non “torna” sulla scena perché non ne è mai uscito: il Paese “è stato protagonista della creazione del mercato di carbonio nella Cop26. Il Patto di Glasgow ha fruito della partecipazione proattiva del Brasile. Il Brasile è stato sempre protagonista e continua ad esserlo”, ha sottolineato. Nel breve discorso ufficiale fatto alla Conferenza, Leite ha peraltro ribaltato le accuse. “Portiamo alla Cop del Clima il Brasile delle energie verdi, con una matrice energetica fatta all’85 per cento di rinnovabile, un record di installazione d eolico e solare, grazie a una politica di incentivi che è esempio per il mondo”, ha detto Leite ricordando gli sforzi fatti dal governo assieme al settore privato per “trovare soluzione climatiche lucrative per le imprese, le persone e la natura, ribaltando la logica dei governi precedenti che agivano solo per ridurre e colpevolizzare”. (segue) (Brb)