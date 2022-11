Btp Italia: Mef, raccolti circa 12 miliardi di euro, conclusa la diciottesima emissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è stato pari a 11.994,517 milioni di euro il valore corrispondente di Btp Italia acquistati da piccoli risparmiatori (retail) e investitori istituzionali durante il periodo di collocamento del titolo indicizzato all'inflazione (Indice FOI, al netto dei tabacchi), iniziato lo scorso 14 novembre 2022 e concluso oggi, 17 novembre, alle ore 12. E' quanto si legge in una nota del dicastero. Il nuovo titolo, con scadenza a 6 anni - data godimento al 22 novembre 2022 e data scadenza al 22 novembre 2028 - e un tasso cedolare (reale) annuo definitivo pari all'1,60 per cento, sarà pagato in due cedole semestrali mentre il regolamento dell'operazione avverrà lo stesso giorno del godimento del titolo. L'importo emesso, 11.994,517 milioni di euro, coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mot (il Mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa italiana) attraverso Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. durante il periodo di collocamento. In particolare, nel corso della prima fase del collocamento (dedicata a investitori individuali e affini), dal 14 al 16 novembre 2022, sono stati conclusi 255.753 contratti per un controvalore pari a 7.281,189 milioni di euro. Le contrattazioni, sia per numero di contratti che per controvalore - continua la nota - hanno registrato una domanda più sostenuta nel primo giorno rispetto al secondo e, ancor più, rispetto al terzo. Il numero di contratti sottoscritti nel corso della prima fase è stato uno dei più elevati mai registrati nelle emissioni Btp Italia, denotando una significativa partecipazione da parte dei risparmiatori retail, ai quali è specificatamente dedicato tale strumento. Questo risultato si mostra pienamente in linea con la strategia del Tesoro degli ultimi anni, finalizzata alla crescita della quota dei risparmiatori retail, in un'ottica di ampliamento e diversificazione della base degli investitori. (segue) (Com)